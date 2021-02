Eine Mischung aus guten Quartalsbilanzen in der Berichtssaison und billigem Geld der Zentralbanken ermöglicht den Aktien immer weiter zu steigen.

Der Highflyer des gestrigen Tages war Ocugen, ein amerikanisches Biotech-Unternehmen, das zusammen mit einem indischen Partnerunternehmen an einer Zulassung für einen Covid-19-Impfstoff arbeitet, der gegen alle Mutationen wirksam sein könnte. Das Plus seit Weihnachten in der Ocugen-Aktie beläuft sich auf fast 5000 Prozent. Vor Bekanntwerden des Deals nur bei 29 Cent, ging das Papier gestern mit fast 16 Dollar aus dem Handel.

Es gibt viele Impfstoffe, die gerade entwickelt werden und hinzu kommen zahllose Konzepte für den Umgang mit dem Virus, so dass eine Rückkehr zu mehr Normalität in greifbare Nähe rückt. Die amerikanische Finanzministerin Yellen spricht sogar schon von Vollbeschäftigung Mitte des kommenden Jahres in den USA, die Tourismusbranche erwartet eine Sonderkonjunktur im Sommer. An der Börse herrscht gerade Aufbruchstimmung.

Lesen Sie auch:

Ocugen Aktie nach 3000%-Rally noch interessant?

Bayer Aktie – Klagen abgewendet. Ist jetzt der Weg für die Aktie frei?

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!