Einrichtung eines Investitionsausschusses des Boards und Ernennungen für Ausschüsse Nachrichtenquelle: IRW Press | 17.02.2021, 13:32 | 49 | 0 | 0 17.02.2021, 13:32 | Johannesburg, 17. Februar 2021: In Übereinstimmung mit Abschnitt 3.59(c) der Listing Requirements der JSE Limited werden die Aktionäre darüber informiert, dass das Board of Directors ("Board") von Sibanye-Stillwater im Sinne einer guten Corporate Governance und seiner Strategie ein Board Investment Committee ("BIC") eingerichtet hat, das eine zentrale Rolle bei der Steuerung und Überwachung der Kapitalallokation und der Überwachung der Investitionsaktivitäten des Unternehmens übernimmt. Das Komitee wird von Herrn R. P. Menell (Lead Independent Director) und Herrn T. J. Cumming als stellvertretendem Vorsitzenden des BIC geleitet. Die Mitglieder des BIC sind Herr K A Rayner, Frau S N Danson, Herr H J R Kenyon-Slaney, Herr J S Vilakazi und Frau S V Zilwa. Der BIC setzt sich somit ausschließlich aus unabhängigen Non-Executive Directors zusammen. Darüber hinaus wurde Frau S. V. Zilwa mit Wirkung vom 16. Februar 2021 als zusätzliches Mitglied in den Prüfungs-, Risiko- und Sicherheits- und Gesundheitsausschuss berufen. Darüber hinaus wurde Herr K. A. Rayner mit Wirkung vom 16. Februar 2021 zum zusätzlichen Mitglied des Nominierungs- und Governance-Ausschusses ernannt. Kontakt für Investor Relations: E-Mail: ir@sibanyestillwater.com James Wellsted Leiterin Investor Relations Tel: +27 (0) 83 453 4014 Website: www.sibanyestillwater.com In Europe: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder der "Konzern"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für künftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3



