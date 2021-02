STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 8 Bären am Ende? Lassen Sie sich nicht täuschen!

Geht die Super-Hausse des Aktienmarkts in die nächste Runde? Gut möglich. Aber sicher ist das nicht. Bislang sind es nur Gewinnmitnahmen, die mal ein, zwei schwächere Tage nach sich ziehen. Bärische Trader, die die Kurse aktiv drücken würden, scheinen geschlagen zu sein, von ihnen ist seit November nichts mehr zu sehen. Womöglich bleibt das vorerst auch so, dann wird Long weiterhin der Schwerpunkt unserer Trades sein. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen: Bären kündigen sich nicht lautstark an. Sie schlagen zu, wenn die Gegenseite leichtsinnig wird. Und in dieser Hinsicht werden die kommenden Tage spannend … lesen Sie weiter!

Geht die Super-Hausse des Aktienmarkts in die nächste Runde? Gut möglich. Aber sicher ist das nicht. Bislang sind es nur Gewinnmitnahmen, die mal ein, zwei schwächere Tage nach sich ziehen. Bärische Trader, die die Kurse aktiv drücken würden, scheinen geschlagen zu sein, von ihnen ist seit November nichts mehr zu sehen. Womöglich bleibt das vorerst auch so, dann wird Long weiterhin der Schwerpunkt unserer Trades sein. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen: Bären kündigen sich nicht lautstark an. Sie schlagen zu, wenn die Gegenseite leichtsinnig wird. Und in dieser Hinsicht werden die kommenden Tage spannend … lesen Sie weiter! Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Stock Selection Europe (SSE) Das Handelssystem für Dax, EuroStoxx 50 & Co. Überrenditen dank ausgeklügeltem Handelssystem erzielen

Long, short und gehebelt investieren in Europas beste Aktien

Geringer Aufwand - nur einmal pro Woche handeln!

+20-30%

Depotgewinn/Jahr Europa DAX EuroStoxx50 Zertifikate HIER WEITERLESEN





_________________________________________________________________________STOCK SELECTION EUROPEDas Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co._________________________________________________________________________In dieser Ausgabe vom 20. Februar 2021 lesen Sie:SSE intern: Die Börse ist logisch … auf ihre ArtMarkt-Check: Wenn die Stimmung am besten ist …Die besonderen Charts: Zuerst passiert es meist im KleinenAktuelle Käufe und Verkäufe: Ein, zwei Tage müsste man noch abwarten, weil …SSE-Depot: Der erstarrte Gesamtmarkt nagelt das Depot kurzfristig festErläuterungen zu SSE & Disclaimer_________________________________________________________________________