In den Jahren 2020 / 2021 war Herr Schafer bereits Präsident der "Society for Mining, Metallurgy and Exploration" in den USA. Die weiteren Stationen seiner beeindruckenden Karriere sind: President der "Prospectors and Developers Association of Canada", ehemaliger President des "Canadian Institute for Mining, Metallurgy and Petroleum" sowie der "Mining and Metallurgical Society of America". Zudem war Robert Schafer Mitglied des Board of Directors bei der "Canadian Mining Hall of Fame" und der "National Mining Hall of Fame" in den USA. Schafer wurden zwei der höchsten Bergbauauszeichnungen der USA verliehen: die "William Lawrence Saunders Gold Medal des American Institute of Mining Metallurgical and Petroleum Engineers" und der "Daniel C. Jackling Award der SME" für besondere berufliche Leistungen.

Herr Schafer besitzt einen Hochschulabschluss in Geologie und Mineralwirtschaft und ist ein "Registered Professional Geologist", ein "Certified Corporate Director" sowie ein "Fellow" der SME, des CIM und der SEG.

Die United Lithium Corp. hat Herrn Schafer im Zuge der Berufung ins Board of Directors 250.000 Incentive-Optionen gewährt, die innerhalb von fünf Jahren zu einem Preis von 1,18 Dollar ausgeübt werden können. Der Präsident und CEO von United Lithium, Michael Dehn,