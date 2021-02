DZ BANK belässt DAIMLER AG auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: DAIMLER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Halten" mit einem fairen Wert von 68 Euro je Aktie belassen. Mit Blick auf den angeku?ndigten Spin-Off von Daimler Truck du?rfte sich der Aktienkurs bis Ende 2021 eher an den Fortschritten der geplanten Auf- beziehungsweise Abspaltung als an der operativen Entwicklung orientieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Autoindustrie insgesamt gebe es Licht am Ende eines langen kurvenreichen Tunnels./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:26 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.