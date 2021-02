Deutsche Bank mit Befreiungsschlag

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Deutschen Bank-Aktie offenbart seit grob Mitte 2018 einen Stabilisierungsprozess, der sich zwischen 4,44 und auf der Oberseite 10,37 Euro abgespielt hatte. Das skandalträchtige Geldhaus könnte damit den Grundstein für einen längeren Erholungsprozess gelegt haben, Investoren können auf mittelfristiger Sicht von einem erfolgreichen Abschluss des Bodens profitieren. Außerdem dürfte sich nach dem erfolgreichen Ausbruch über die rot gekennzeichnete Trendlinie sowie das Niveau von 10,00 Euro eine zweite große Kaufwelle anschließen und ermöglicht es auf den Zug nach aufzuspringen.

Zweite Rallyestufe gestartet

Die deutlichen Zugewinne in der Aktie der Deutschen Bank könnten auf Sicht der nächsten Tage weitere Gewinne in den Bereich zwischen 11,00 und 11,28 Euro bereithalten. Das Ziel auf Sicht der nächsten Monate stellt das Niveau von 13,11 Euro dar und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Hierzu würde sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE4ELY anbieten und hält bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von 195 Prozent bereit. Sollte sich der Vorstoß der Bullen über 10,00 Euro jedoch als Fehlsignal entpuppen, müssten anschließend Abschläge auf 9,50, darunter auf 9,19 Euro zwingend einkalkuliert werden. Spätestens am EMA 200 um 8,46 Euro sollte aber wieder eine Trendumkehr bevorstehen.