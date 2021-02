Gold gerät zunehmend in Bedrängnis. Zuletzt ging es noch einmal deutlich nach unten. Mittlerweile steht die „heiße Zone“ zur Disposition.

Rückblick. Unseren Kommentar vom 25.02. schlossen wir mit „[…]Die Lage bleibt ambivalent und das spiegelt sich auch in der aktuellen Preisentwicklung wider. Dem Edelmetall mangelt es an Dynamik. Gold ringt gegenwärtig mit der Marke von 1.800 US-Dollar. Die beiden zentralen Preisbereiche sind unverändert intakt. Auf der Oberseite ist es die Zone 1.900 / 1.920 US-Dollar, über die es gehen muss, um wichtige Akzente zu setzen. Auf der Unterseite sollte es hingegen nicht mehr unter die Marke von 1.750 US-Dollar gehen, um das übergeordnet noch immer bullische Szenario nicht doch noch zu gefährden.“

Zuletzt verstärkte sich der Druck auf der Unterseite noch einmal deutlich. Das Edelmetall musste von den 1.800 US-Dollar ablassen und drehte nach unten ab. Gold hat erneut das Niveau des markanten November-Tiefs (wurde damals bei knapp 1.765 US-Dollar markiert) erreicht. Im Bereich von 1.750 US-Dollar verläuft zudem eine weitere wichtige Unterstützung.

Man kann die charttechnischen Aspekte an dieser Stelle kurz und knapp halten: Ein Wochenschluss deutlich unterhalb vom 1.750 US-Dollar müsste unserer Einschätzung nach eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen. In Anbetracht der angespannten Charttechnik „lohnt“ schon einmal ein Blick auf die Unterseite. Sollte es hier tatsächlich zu einem deutlichen Bruch der 1.750 US-Dollar kommen, stünde die Unterstützung bei 1.670 US-Dollar im Feuer. Aber soweit ist es noch nicht. Gold zeigte in der Vergangenheit bekanntlich des Öfteren ungeahnte und mitunter überraschende Comebackqualitäten. Es bleibt abzuwarten…