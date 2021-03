 Aktueller CMT-Report bestätigt wachsendes Interesse an vernetzten Versicherungen in Europa

(Graphic: Business Wire)

Der Bericht, der auf Befragungen von 4.000 Autofahrern in Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien basiert, zeigt eine veränderte Haltung gegenüber Angebotskanälen, Schadenservices, Preismodellen und Mehrwertdiensten, die nach Standort, Alter und Fahrverhalten aufgeschlüsselt und analysiert wurden.

Den beiden Umfragen zufolge, die im Januar 2020 – noch vor dem Ausbruch der Pandemie – und dann neun Monate später im September 2020 durchgeführt wurden, haben bis zu 81 Prozent der Fahrer in Europa ihr Fahrverhalten aufgrund von COVID-19 geändert. Heute sind 65 Prozent an einer vernetzten Versicherung interessiert – ein deutlicher Zuwachs von 32 Prozent innerhalb von neun Monaten.

Die Pandemie hat sich auf den Pendlerverkehr ausgewirkt. Der durchschnittliche Fahrer, der jetzt auf den Straßen unterwegs ist, ist wesentlich jünger und gehört somit einer Altersgruppe an, die traditionell zu einem risikoreicheren Fahrstil neigt. Da Pendlern weniger öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, bevorzugt die jüngere Generation für den Weg zur Arbeit das eigene Auto.

Der Einfluss des Lockdowns auf Autofahrer ist von Land zu Land verschieden. In Großbritannien gaben 66 Prozent der Befragten an, dass sich ihr Fahrverhalten geändert hat und sie jetzt seltener mit dem eigenen Auto fahren. 29 Prozent erklärten zudem, dass sie aus anderen Anlässen und an anderen Tagen fahren. In Frankreich hingegen hat die Mehrheit der Teilnehmer (57 Prozent) ihre Fahrgewohnheiten nicht wesentlich geändert.12 Prozent sagten sogar, dass sie häufiger mit dem Auto fahren.

In diesem Zusammenhang wurden die Teilnehmer nach ihren Präferenzen bei Versicherungsangeboten, Abschluss, Schadensregulierung und Preismodellen von Kfz-Versicherungen gefragt. Bei der Frage, ob sie den Wechsel zu einer verhaltens-, kilometer- oder belohnungsbasierten Kfz-Versicherung erwägen, machte die September-Umfrage bei den Erwartungen von Autofahrern eine deutliche Verlagerung sichtbar.