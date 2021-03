Gestern die amerikanischen Aktienmärkte mit der stärksten Rally seit November bzw. sogar Juni 2020 (abhängig vom jeweiligen Index) - aber nicht selten folgt auf eine starke Rally am Montag dann ein turnaround am Dienstag

Gestern die amerikanischen Aktienmärkte mit der stärksten Rally seit November bzw. sogar Juni 2020 (abhängig vom jeweiligen Index) - aber nicht selten folgt auf eine starke Rally am Montag dann ein turnaround am Dienstag. Heute auch? Die gestrige Rally jedenfalls hinterläßt einige Fragezeichen: vor allem schwaches Volumen und fehlende Markt-Breite. Asiens Aktienmärkte jedenfalls heute mit roten Vorzeichen, ist das ein Indiz für diesen turnaround Dienstag? Die Sorgen vor einer ausufernden Inflation und Überhitzung vor allem der US-Wirtschaft - und damit verbunden steigende Renditen - dürfte jedenfalls nicht so schnell verschwinden und erhielten durch die gestrigen ISM-Daten aus den USA eher neuen Auftrieb. Heute im Fokus die Verbraucherpreise aus der Eurozone..

Das Video "Turnaround Dienstag nach Rally?" sehen Sie hier..