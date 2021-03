Der Online-Modehändler Global Fashion Group hat sich mit verbesserten Zahlen ins Blickfeld von Analysten und Anlegern katapultiert. Im laufenden Jahr will das Unternehmen den Umsatz auf 1,5 Milliarden Euro steigern.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte das Lifestyle- und Modeunternehmen, das seinen Fokus auf Länder wie Russland, Brasilien, Australien und Indonesien legt, den Nettowarenwert um gut zehn Prozent auf fast zwei Milliarden Euro steigern. Für Andreas Lipkow, Marktexperte von comdirect, zählt der Zalando-Konkurrent damit zu den Pandemie-Profiteuren im Jahr 2020.

Doch er sieht auch kritische Anzeichen: „Bei diesen Wachstumszahlen zeichnet sich im aktuellen Geschäftsjahr höchstwahrscheinlich noch kein nachhaltiger operativer Gewinn ab. Das EBITDA konnte im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone ansteigen und lag bei 16,4 Millionen Euro. Der Verlust des Unternehmens liegt aktuell bei circa 112,4 Millionen Euro. Somit muss die zuletzt sehr stark angestiegene Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens in den kommenden Jahren noch Bestand behalten. Die Konkurrenz in diesem Segment ist groß und entsprechend hoch sind die notwendigen Marketing-Aufwendungen.“