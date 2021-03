NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat den US-Börsen am Freitag nur anfangs Auftrieb verliehen. Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt nur noch 0,26 Prozent auf 31 004,25 Punkte. Auf Wochensicht steuert der wichtigste amerikanische Aktienindex damit auf ein Plus von 0,2 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,04 Prozent auf 3767,12 Punkte nach. Im technologielastigen Nasdaq 100 stoppte der Ausverkauf nur zu Beginn, ging dann aber weiter, wie das Minus von zuletzt 0,86 Prozent auf 12 357,23 Punkte zeigte.