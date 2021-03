Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, TUI, Linde, SAP, American Airlines, Amazon

die Durststrecke, die sich in der Regel im Januar und Februar ergibt, könnte aus saisonaler Sicht in Kürze beendet werden. So zeigt der durchschnittliche Jahresverlauf ab Mitte März einen Aufschwung an, der zunächst bis Ende April anhalten sollte. Darüber hinaus ist zwar in der Regel bis Mitte Juli ein weiterer Anstieg zu erwarten, aber unter Schwankungen. Als saisonales Muster bietet es sich an, vor allem den April auf der Long-Seite zu handeln, da er neben dem Dezember in den vergangenen 50 Jahren der stärkste Monat war.

Positive Impulse sollten aber auch seitens der Corona-Pandemie kommen. Schließlich schreiten die Impfungen weiter voran. Damit dürfte auch die Industrie die Produktion wieder hochfahren. Erste Konjunkturindikatoren lassen daher ein starkes zweites Quartal erwarten. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings, zumindest auf den ersten Blick. Sollte die Wirtschaft brummen, dürften die Notenbanken wieder Liquidität absaugen. Bei den US-Staatsanleihen preist der Markt am langen Ende bereits eine Zinswende ein.