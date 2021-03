Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Zusätzlicher Schub dank Wall Street Mit Rückenwind von der US-amerikanischen Wall Street haben die europäischen Börsen am Montag ihre Kursgewinne ausgebaut. Ins Ziel ging der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx mit plus 2,55 Prozent auf 3763,24 Punkte. Am Wochenende hatte das …