Die Zinsen in den USA haben sich stabilisiert und versuchen sich an einer Trendwende, die allerdings noch nicht erfolgt ist.

Die Aussicht auf geringere Anleiheverkäufe durch die amerikanische Regierung in den kommenden Wochen nährt die Hoffnung, dass der Zinsanstieg lediglich technischen Gründen geschuldet und daher nur vorübergehender Natur gewesen sein könnte. Die Technologieaktien steigen kräftig und honorieren, dass das Zinsgespenst nicht noch einmal an Kraft gewinnen konnte.

Ob das allerdings so bleibt, darüber werden auch die heute um 13:30 Uhr veröffentlichten Verbraucherpreisdaten in den USA entscheiden. Nur wenn der Zinsanstieg nicht wegen höherer Inflationserwartungen stattgefunden hat, ist die Hoffnung auf einen baldigen Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt berechtigt. Sollte sich allerdings in der Tat Inflationsdruck aufbauen und in den Daten bestätigen, könnten weiter steigende Zinsen die Technologieaktien ganz schnell wieder belasten, die sich gestern so stark erholt haben.

Denn die Erholung im Nasdaq ist bislang keine Trendwende, sondern lediglich eine technische Gegenbewegung innerhalb eines kurzfristigen scharfen Abwärtstrends und damit vorerst nichts anderes als eine Bärenmarktrally. Diese zählen zu den stärksten Rallys an der Börse überhaupt, da Leerverkäufer von der Schnelligkeit der Gegenbewegung überrascht werden und ihre Positionen eindecken müssen. Nachhaltig sind solche Kurssteigerungen oft allerdings nicht, da nach dem Eindecken keine Käufe folgen, um das höhere Kursniveau zu behaupten. Daher gilt es nun, die Unterstützungen im Nasdaq 100 zwischen 12.600 bis 12.700 Punkten im Auge zu behalten.

Davon dürfte auch abhängen, ob es dem Deutschen Aktienindex gelingt, sein Rekordniveau in den kommenden Tagen zu verteidigen und den Aufwärtstrend fortzusetzen. Die aktuelle Dynamik im DAX ist aber zunächst einmal ein klares Zeichen dafür, dass die Börse ein neues Kapital aufgeschlagen hat – das eines wirtschaftlichen Booms nach der Krise mit ein wenig Inflations- und Zinsangst, aber dafür auch mit sehr viel Fantasie für Unternehmensgewinne und Aktienkurse quer durch alle Sektoren.

