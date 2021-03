Im Jahr 2030 soll der Elektroanteil bei VW-Neuwagen in Europa 70 Prozent ausmachen, Auch bei vielen anderen Autoherstellern geht es mit den Zahlen ihrer E-Autos steil nach oben. Firmen wie Volvo oder Jaguar kündigen gar an, dass sie nach 2030 überhaupt keine Verbrenner mehr produzieren wollen. Die Elektrowelle rollt und wird nicht mehr zu stoppen sein. Tesla bekommt also Konkurrenz. Dem von Elon Musk geleitete Konzern wird aber zugetraut, die Marktführerschaft einige Zeit halten zu können. Teslas Aktien sind im vergangenen Jahr um rund 700 Prozent gestiegen, Musks Konzern ist am Kapitalmarkt der mit weitem Abstand wertvollste Autobauer weltweit.

Zuletzt ging es allerdings wieder bergab. In den Monaten Februar und März gab der Kurs in der Spitze rund 40 Prozent ab, sodass der MACD-Indikator in den überverkauften Bereich abrutschte. Als Reaktion hievten die Marktteilnehmer den Wert wieder nach oben, sodass die Hälfte des Verlustes wieder egalisiert wurde. Der seit März 2020 andauernde Aufwärtstrend ist seit Mitte Februar 2021 aber Geschichte, der MACD liefert allerdings ein Kaufsignal. Die Überwindung des Widerstandes bei 703,12 US-Dollar ist nur eine Frage von wenigen Tagen. Im Bereich um das Level von 546,64 US-Dollar wurde der aktuelle Sell Off gestoppt und liefert eine wichtige Supportzone, die auch in weiterer Folge so schnell nicht unterschritten werden sollte. Zu bedenken gilt es jedoch, dass die Entwicklung des KGVs grenzwertig ist. Das erwartete KGV 2023 liegt aktuell bei 109 und baut auf eine veritable Gewinnsteigerung auf. Wertpapiere mit solch hohem eingepreisten Wachstum sind anfälliger für starke Kurseinbrüche.