Ins Schwarze traf unsere Empfehlung vom 10. März. In nur einer Woche kletterten die Vorzüge um 20% auf aktuell 235 Euro. Die Stämme explodierten sogar um 46% auf 326 Euro. Die Kursrallye erinnert an Tesla. Seit Dezember hat sich der Kurs der VW-Stämme glatt verdoppelt. Die radikalen Umbaupläne von CEO Herbert Diess elektrisieren die Börse. Wer hätte das gedacht, daß die Autobranche durch Elektrifizierung und Digitalisierung einen solchen Schub bekommt? Die Wolfsburger sind jetzt das wertvollste Unternehmen im DAX und haben SAP vom Thron gestoßen. Stämme und Vorzüge zusammen bringen 139 Milliarden auf die Börsenwaage, während SAP mit 127 Milliarden die Rücklichter sieht. Der raketenartige Anstieg der Stammaktien könnte darauf hindeuten, daß sich Leerverkäufer verzockt haben und sich jetzt zu hohen Kursen eindecken müssen. Erinnerungen werden wach an 2008, als die Stämme auf mehr als 1.000 Euro schossen. Kurzzeitig waren die Niedersachsen das teuerste Unternehmen der Welt. Die Stämme sind besonders volatil, weil die Aktie mit 7% nur einen geringen Streubesitzanteil aufweist. Volkswagen geht in die Vollen und möchte Tesla, den Marktführer bei Elektroautos, an der Spitze ablösen. Beide Hersteller sehen das Auto als Software auf vier Rädern. Angestrebt wird das weitgehend autonome Fahren. Die Niedersachsen wollen im Wettbewerb mit den Kaliforniern als Volumenhersteller auf Plattformstrategie und Skaleneffekte setzen. Doch solche Ideen dürften auch Tesla-Chef Elon Musk nicht ganz neu sein. Die Elektromobilität steht und fällt mit den Batterien. Hier setzt Volkswagen auf eine „Einheitszelle“, die die Kosten um 50% senken soll. Die Wolfsburger wollen auch im großen Stil in die Batterieproduktion einsteigen. Geplant sind in Europa sechs gigantische Zellfabriken. Außerdem will Volkswagen die Zahl der Schnelladestationen europaweit bis 2025 auf 18.000 verfünffachen. In den wichtigsten Auslandsmärkten wie Nordamerika oder China baut das Unternehmen ebenfalls eine Ladeinfrastruktur auf. Bis 2025 möchten die Niedersachsen Weltmarktführer bei E-Autos sein. Dafür plant der Konzern in den kommenden fünf Jahren rund 46 Milliarden Euro In-vestitionen. Tesla kommt derzeit auf einen Börsenwert von 562 Milliarden Euro. So gesehen könnte sich die Marktkapitalisierung von VW noch vervierfachen. Das ist allerdings sehr unrealistisch, aber Luft nach oben ist vorhanden. Fazit: VW steht voll unter Strom. Der Kurs kann noch weiter steigen.