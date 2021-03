An der Wall Street steigt heute der Nasdaq deutlich (auch der S&P 500), während etwa Value-Aktien wie im Dow Jones (und im Russell 2000) weniger gut laufen. Eines aber scheint plausibel: die Dickfische an der Wall Street

An der Wall Street steigt heute der Nasdaq deutlich (auch der S&P 500), während etwa Value-Aktien wie im Dow Jones (und im Russell 2000) weniger gut laufen. Eines aber scheint plausibel: die Dickfische an der Wall Street versuchen so lange gute Stimmung zu machen, bis die amerikanischen Kleinanleger ihre Stimulus-Schecks in die Aktienmärkte investiert haben - und die Dickfische dadurch ihre Aktien zu höheren Preisen an die "schwachen Hände" verkaufen. Denn mehr Stimulus wird es nun absehbar nicht mehr geben, aber sehr wahrscheinlich ist, dass US-Präsident Biden und die US-Demokraten nach dem Zuckerbrot dann die Peitsche hervorholen in Gestalt höhere Steuern für Unternehmen und Gutverdiener..

Das Video "Kleinanleger anfüttern - dann runter?" sehen Sie hier..