Volkswagen ist derzeit die heißeste Spekulation im DAX. Seit Jahresbeginn liegen die Vorzüge mit 56% im Plus. Wir legten Ihnen die Aktie zuletzt am 18. März ans Herz. Was geht bei BMW? Auch diese Aktie macht Freude. Seit dem Corona-Tief hat sich der Kurs der Stämme mehr als verdoppelt. Zum einen haben sich die Münchener von der Pandemie weitgehend erholt, zum anderen elektrisiert die Börse die E-Mobility-Phantasie. Dabei setzen die Weiß-Blauen nicht alles auf eine Karte. BMW-Chef Oliver Zipse fährt eine kluge Doppelstrategie. Bis zum Jahr 2030 möchte BMW mindestens jedes zweite Fahrzeug als Elektroauto auf den Markt bringen. VW strebt eine Quote von 70% an. Die Münchener wollen dagegen auch noch den Verbrennungsmotor weiterentwickeln. In der Zweigleisigkeit sieht Konzernchef Zipse das größte Wachstumspotential. Dabei haben die Bayern in den letzten Jahren schon viel in den Elektroantrieb investiert. Mit dem Modell i3 ist BMW bereits seit sieben Jahren mit einem vollelektrischen Fahrzeug unterwegs. Das neue Modell i4 soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. 2020 hat BMW knapp 200.000 Elektrofahrzeuge produziert, zum größten Teil Hybride. Bis 2023 möchte man bereits 13 Modelle anbieten, wobei die Konzernmarke Mini nur noch elektrische Modelle haben soll. 2020 hat die Pandemie die Bilanz verhagelt: Der Umsatz schrumpfte um 5% auf 99 Milliarden, der Nettogewinn knickte um 23% auf 3,9 Milliarden ein. Doch Vorstandschef Zipse kann von einem guten Start in das neue Jahr berichten. Der Unternehmenslenker peilt für 2021 ein Absatzplus von mindestens 10% an. Die 2020 stark geschrumpfte Umsatzrendite der Autosparte auf nur noch 2,7% soll im laufenden Turnus zwischen 6 und 8% landen. Darüber hinaus hält der Konzern an der langfristigen Zielmarge von 8 bis 10% fest. Börsenwert 55 Milliarden. Das KGV (2021) schätzungsweise 9. Dividende 1,90 Euro. Macht eine Rendite von 2,2%. Fazit: Der Münchener Autobauer kann mit überzeugender Strategie und günstiger Bewertung punkten.