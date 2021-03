WARBURG RESEARCH belässt Draegerwerk auf 'Hold'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Eggert Kuls

Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk von 75 auf 81 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem erfolgreichen Angebot zum Rückkauf von Genussscheinen der Serie D verbessere der Medizintechnikkonzern seine schon recht komfortable Cash-Position sowie seine Eigenkapitalquote, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch vereinfache sich auch die komplexe Kapitalstruktur des Unternehmens, was ab 2023 deutlich höhere Dividenden ermöglichen sollte./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.