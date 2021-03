Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.748,94 Punkten berechnet, 0,87 Prozent höher als bei Vortagesschluss.Marktbeobachtern zufolge lassen die Anleger Sorgen um Corona-Mutanten außen vor und kaufen weiter fleißig ein. Aktien von Covestro waren mit einem Preisaufschlag in Höhe von über drei Prozent kurz vor Handelsende an der Spitze der DAX-Kursliste, gefolgt von Fresenius und Deutsche Wohnen. Die deutlichsten Abschläge gab es bei Papieren von BASF , die fast ein Prozent nachließen, hinter Continental und Adidas. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker.Ein Euro kostete 1,1796 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8477 Euro zu haben.