Big News stehen bei Major Precious Metals an - und das schon in Kürze.

Skaergaard besteht aus zwei Explorationslizenzen an der Ostküste Grönlands und weist laut Vorbesitzer Platina Resources eine Ressource von 5,7 Mio. Unzen Gold, 8,64 Mio. Unzen Palladium und 0,8 Mio. Unzen Platin auf (2013). Eine mittlerweile historische Ressourcenschätzung kam damals (2005) sogar auf 10,3 Mio. Unzen Gold, 29,8 Mio. Unzen Palladium und 1,95 Mio. Unzen Platin.

Major Precious arbeitet mittlerweile daran, die Ressourcenschätzung auf den neuesten Stand zu bringen und unter anderem die in der Zwischenzeit deutlich gestiegenen Metallpreise miteinzubeziehen. Wie das Unternehmen heute brandaktuell bekannt gibt, erwartet man die Ergebnisse der neuesten Kalkulation nach dem kanadischen Standard NI 43-101 nun innerhalb der nächsten zwei Wochen!

Nachdem es um Major Precious zuletzt eher ruhig war, dürfte schon die Aussicht auf diese potenziellen „Big News“ wieder Schwung in die Aktie bringen – ganz zu schweigen davon, was passieren könnte, wenn die neue Ressource die sicherlich hohen Erwartungen tatsächlich erfüllt.

Neue Lizenz erworben, Skaergaard vergrößert

Wie das Unternehmen heut darüber hinaus mitteilte, wurde Major Precious durch das grönländische Ministerium für Bodenschätze und die Minerallizenz- and Sicherheitsbehörde (MLSA) eine neue Mineralexplorationslizenz (MEL) erteilt. Diese (MEL 2021-10) erstreckt sich über ungefähr 754 Quadratkilometer und liegt am Ost- und Westufer des Kangerlussuaq-Fjords, unmittelbar neben den Lizenzen, aus denen sich das Skaergaard-Projekt zusammensetzt. Mit der neuen Fläche steigt die Gesamtgröße des Skaergaard-Projekts nun auf 877 Quadratkilometer.

Major Precious will das neue Gebiet im Rahmen der geplanten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) zum Skaergaard-Projekt auf potenzielle Standorte für die zukünftig benötigte Infrastruktur untersuchen. Parallel dazu will man auf dem Lizenzgebiet eine geologische Erkundungskartierung sowie Prospektionsarbeiten durchführen. Im Rahmen des für den Sommer dieses Jahres geplanten Explorations- und Bohrprogramms will man so das Vererzungspotenzial der neuen Flächen feststellen.

Fazit:

Obwohl die Nachricht über die Erteilung einer neuen Explorationslizenz, die direkt an das bisherige Skaergaard-Projekt angrenzt durchaus interessant ist, glauben wir doch, dass kurzfristig die Nachricht, dass Major Precious schon bald die neue Ressourcenschätzung präsentieren wird, für mehr Furore sorgen dürfte. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt und auch am kanadischen Markt ist das – nach wie vor natürlich sehr spekulative – Papier in den letzten Tagen bereits deutlich nach oben geklettert. Wir berichten weiter!

