Walgreens kündigt weiteren Ausbau seiner Geschäftsstrategie für Finanzdienstleistungen mit InComm Payments an

Walgreens gab heute eine Vereinbarung mit InComm Payments, einem führenden globalen Unternehmen für Zahlungstechnologie, bekannt, um seinen Kunden praktische und zugängliche Finanzdienstleistungsoptionen anzubieten. Gemeinsam werden die Unternehmen ein neues Kontoangebot für ihre Kunden einführen, das bei der MetaBank* mit einer Mastercard-Debitkarte eingerichtet wird. Damit können Walgreens-Kunden sowohl im Geschäft als auch online einkaufen und im Rahmen des neuen myWalgreens-Kundenbindungsprogramms, das im November 2020 eingeführt wurde, bei allen Einkäufen „myWalgreens Cash“-Prämien verdienen.

Diese Vereinbarung ist Teil der alternativen Gewinnstrategie von Walgreens und der kürzlich angekündigten umfassenderen Initiative zur Einführung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen, die das anhaltende Engagement des Unternehmens stärken, seinen Kunden differenzierte Dienstleistungen und Vorteile zu bieten. Die neue Banklösung ergänzt die Pläne von Walgreens zur weiteren Fokussierung auf Gesundheit und Wohlbefinden sowie zur Verbesserung des Treueprogramms und einer besseren personalisierten Kundenansprache. Die Lösung nutzt die moderne digitale Banking-as-a-Service-Plattform von InComm Payments. Walgreens-Kunden können das Produkt in der Filiale vorfinden oder sich direkt online anmelden und dann ihre laufenden Finanzen in einer neuen, einfach zu bedienenden mobilen Banking-App verwalten. Das Bankkonto wird voraussichtlich in knapp 9.000 Walgreens-Filialen und online in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 verfügbar sein.

„Walgreens hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden bei ihren Bedürfnissen in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen, und wir freuen uns, unser Angebot an Finanzdienstleistungen zu erweitern, um die Kundenerfahrung und die Art und Weise, wie wir ihre finanziellen Bedürfnisse erfüllen, weiter auszubauen“, sagte John Standley, Präsident von Walgreens. „Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft noch mehr kundenorientierte Bezahlinitiativen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln und einzuführen und gleichzeitig neue Einnahmequellen zu schaffen.“

„Wir fühlen uns geehrt, dass Walgreens sich für die Finanzdienstleistungslösungen von InComm Payments entschieden hat, um seinen Kunden und der Community weitere Vorteile zu bieten“, sagte Stefan Happ, Präsident von InComm Payments. „Dieses neue Produktangebot wird Walgreens als Anlaufstelle für Finanzdienstleistungen etablieren und baut auf dem Erbe von Walgreens als Komplettanbieter für pharmazeutische Produkte und Verbrauchsartikel auf.“