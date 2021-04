Gerd Kommer, Olaf Gierhake, Souverän Vermögen schützen. Wie sich Vermögende gegen Risiken absichern – ein praktischer Asset-Protection-Ratgeber, Campus Verlag, Frankfurt/New York 2021, 407 Seiten.

Immer mehr Vermögende machen sich Sorgen über erhebliche Risiken, die sich etwa durch einen Finanzcrash oder durch eine Grün-rot-rote Bundesregierung ergeben können. Crashpropheten, die allerlei vermeintlich gute Rezepte anbieten, haben daher Konjunktur. Die Verfasser dieses Buches gehören nicht zu diesen Crashpropheten. Aber sie leugnen auch nicht mögliche Risiken, die sich insbesondere für reiche Menschen ergeben können. Wie man mit diesen Risiken umgeht, welche Lösungen untauglich sind und welche sinnvoll, das ist das Thema dieses Buches.

Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile: Der erste Teil ist von Gerd Kommer verfasst, einer der führenden deutschen Finanzexperten und sicherlich der beste Experte für das Thema ETFs. In diesem ersten Teil geht es vor allem um ein rationales Finanzmanagement und darum, den Leser für die großen Unterschiede zwischen den Phasen des Vermögensaufbaus und der Vermögenssicherung zu sensibilisieren. Im zweiten Teil, der von Olaf Gierhake verfasst ist, geht es vor allem um die Frage, wie durch eine Familienstiftung in Liechtenstein das Vermögen vor Risiken wie etwa einer Enteignung geschützt werden kann – und warum aus seiner Sicht diese Lösung besser ist als andere häufig propagierte Vermögensschutzmaßnahmen.

Das Buch richtet sich an Personen, die bereits ein substanzielles Vermögen aufgebaut haben. Ich habe bereits 2015 in meinem Buch „Reich werden und bleiben“ zwischen zwei grundlegend unterschiedlichen Fragestellungen unterschieden: Wie werde ich reich? Und wie behalte ich meinen Reichtum? Kommer hat meine Unterscheidung übernommen und unterscheidet klar zwischen der Reichwerdenphase (RW-Phase) und der Reichbleibenphase (RB-Phase). Er folgt auch meiner These, dass man – sieht man von Erbschaften ab – reich vor allem als Unternehmer wird, nicht etwa durch Aktienanlagen.

Unterschiede beim Reich werden und reich bleiben

Es ist eine der Stärken des Buches, das sehr klar zwischen diesen Phasen unterschieden wird, während die meisten Finanzratgeber diesen Unterschied bagatellisieren oder gar gänzlich ignorieren. Dabei sind die Gesetze des Reichwerdens und des Reichbleibens so verschieden, wie sie nicht verschiedener sein könnten.

Wer reich werden will, muss als Unternehmer Klumpenrisiken eingehen, denn ein Großteil seines Vermögens ist in der eigenen Firma gebunden. Wer reich bleiben will, muss dagegen Klumpenrisiken reduzieren. Wer reich werden will, arbeitet oft mit erheblichen Kredithebeln (Fremdfinanzierung der eigenen Firma oder von Immobilien), wer reich bleiben will, sollte Kredite möglichst zurückfahren.