Avalara schließt Übernahme von INPOSIA ab

Avalara, Inc. (NYSE: AVLR), ein führender Anbieter im Bereich der Steuer-Compliance-Automatisierung für Unternehmen jeder Größe, gab heute den Abschluss der Übernahme der INPOSIA Solutions GmbH bekannt. INPOSIA ist ein deutsches Softwareunternehmen, das elektronische Rechnungsstellung, digitale Steuerberichterstattung sowie System- und Datenintegration anbietet, um die digitale Transformation zu fördern und Compliance-Anforderungen von Unternehmen in Echtzeit zu erfüllen.

Die zunehmenden Echtzeit-Compliance-Anforderungen von Steuerbehörden auf der ganzen Welt entstanden aus dem Bedarf an finanzieller Transparenz und der Reduzierung von Betrug. Mehr als 60 Länder verlassen sich auf ein elektronisches Rechnungssystem für ihre Compliance oder haben die Absicht, darauf umzusteigen, so dass Unternehmen Transaktionen mit Regierungen validieren können. Die genauen Anforderungen unterscheiden sich von Land zu Land und variieren je nach Fristen für die Berichterstattung, Arten von Rechnungen, die eingereicht werden müssen, Wertschwellen für die Berichterstattung und Formatierung. Unternehmen setzen auf Technologie, um Prozesse entlang der Beschaffungslieferkette zu vereinfachen und die letzten Schritte der Daten- und Steuerberichterstattung an die Steuerbehörden zu automatisieren.

Heute bedient INPOSIA mehr als 500 Kunden, hauptsächlich multinationale europäische Unternehmen. Die eingebettete Technologie erleichtert den Daten- und Rechnungsaustausch zwischen Geschäftspartnern und Lieferanten. Mit der elektronischen Rechnungsstellung (E-Invoicing) können Unternehmen rechtskonforme elektronische Rechnungen versenden und empfangen. INPOSIA ist im Besitz von 19 Integrationen in länderspezifische Steuermeldesysteme oder verwaltet diese und ist ein zertifizierter Zugriffspunkt für den Austausch elektronischer Rechnungen zwischen privaten Unternehmen und Behörden im „Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL)“-Netzwerk.

INPOSIA wird auf Avalaras bestehenden Fähigkeiten im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung in Brasilien und Indien aufbauen, um Kunden weltweit hinsichtlich Compliance in Echtzeit zu unterstützen.

„INPOSIA-Kunden suchen nach einem effizienteren Weg, ihre Compliance-Anforderungen zu managen, und unsere Suite integrierter, automatisierter Tools ermöglicht es ihnen, die erforderlichen Elemente des Datenaustauschs in ihre bereits vorhandenen IT-Lösungen zu integrieren“, sagt Muzaffer Havcarci, CEO von INPOSIA. „Wir teilen mit Avalara die Vision, Compliance-Prozesse für unsere Kunden digital und nahtlos zu gestalten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Zuge des digitalen Compliance-Mandats auf der ganzen Welt.“