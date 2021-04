Es dauert noch, aber ein Ende des Land-Tenders über Flächen nahe der Fosterville-Mine ist in Sicht.

Diese Flächen in den extrem aussichtsreichen Goldfeldern Viktorias, wo Kalamazoo bereits umfangreiche Gebiete kontrolliert, sind heißbegehrt und die Konkurrenz groß. Denn schon allein der Erwerb dieser Lizenzgebiete könnte sich – gerade für kleinere Gesellschaften – sehr positiv auswirken.

Der australische Goldexplorer Kalamazoo Resources ( WKN A2PTCL / ASX KZR ) hat gleich mehrere Eisen im Feuer, die seinen Aktionären Wertsteigerungen bescheren könnten. Eines davon ist die Teilnahme an einer Landvergabe, bei der es um Flächen geht, die in unmittelbarer Nähe zur Weltklassemine Fosterville von Kirkland Lake Gold liegen.

Noch allerdings müssen sich die Bewerber gedulden, denn das Department of Jobs, Precincts and Regions, das für die North Central Victorian Goldfields zuständig ist, teilte mit, dass die Bewertung der Anträge noch nicht abgeschlossen ist. Allerdings soll in Kürze ein neues, endgültiges Datum für die Bekanntgabe der erfolgreichen Bieter genannt werden. Es bleibt spannend!

