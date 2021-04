Lithium ist eines der Schlüsselelemente für die Technologien der nächsten Jahrzehnte und die Nachfrage übersteigt die Produktion, was die Preise für das Leichtmetall steigen lässt.

Bitte stellen Sie uns Argentina Lithium & Energy Corp. vor

Wir konzentrieren uns auf die Erkundung und Erschließung von Projekten im Lithium-Dreieck in Argentinien, das die Hälfte des weltweiten Lithiums produziert und 60% der bekannten Lithiumreserven beherbergt. Das Lithium-Dreieck erstreckt sich über Argentinien, Chile und Bolivien. Die meisten bisherigen Erschließungen wurden in Chile unternommen. Argentina Lithium wird von dem erfolgreichen und argentinischen Expertenteam der Grosso Group geführt. Das Unternehmen verfügt derzeit über zwei Projekte im Lithium-Dreieck, die das Potenzial für Lithium-Entdeckungen besitzen. CEO Nikolaos Cacos

Ihr Fokus liegt auf Lithium in Argentinien. Warum?

Argentinien ist der dritt- oder viertgrößte Lithium-Produzent und viele Investoren sind sich dessen nicht bewusst. Das Land hält, laut USGS, auch die weltweit zweitgrößte Lithium-Reserve.

Da Argentinien ein relativer Neuling im Bergbau ist, ist das Land noch sehr wenig erkundet. Dies bedeutet, dass es außergewöhnliche Chancen gibt, bedeutende Entdeckungen zu machen. Die Aktivitäten im letzten Jahrzehnt haben bereits dazu geführt, dass Argentinien zu einem der fünf weltweit führenden Lithiumproduzenten geworden ist. Darüber hinaus unterstützt die argentinische Regierung Initiativen für ausländische Investitionen und erneuerbare Energien sehr.

Argentina Lithium wird von der Grosso Group verwaltet - einem preisgekrönten Team von Explorationsexperten, die Pionierarbeit im Bergbau in Argentinien geleistet haben und dort enorme Erfolge erzielt haben. Es gibt viele einzigartige Projekte im Lithium-Bereich und wir arbeiten hart daran, diese zu erwerben und zu entwickeln.

Lithium ist zu einem Schlüsselmetall in vielen Anwendungen von moderner Technologie geworden. Können Sie die einzigartige Position erklären?

„Energieexperten haben Lithium als das "Öl" der Zukunft getauft.“

Es ist ein einzigartiges Element, das in der Unterhaltungselektronik, in Computern und in der Kommunikation verwendet wird - denken Sie an alles, von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen ... im Grunde alles, was eine kompakte, wiederaufladbare Stromquelle erfordert.

Und die Unternehmen brauchen Tonnen davon. Der weltweite Markt für Lithium-Ionen-Batterien wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8% wachsen und bis 2022 USD 46,21 Mrd. erreichen.

Die Lithiumnachfrage wird in naher Zukunft die Produktion bei weitem übersteigen, was bereits zu einem erheblichen Preissprung geführt hat. Tatsächlich wird die weltweite Lithiumnachfrage bis 2021 auf mehr als 260.000 Tonnen steigen. Die Produktion dürfte jedoch unter 238.000 Tonnen liegen. Der Mangel ist offensichtlich.

Sie haben gerade eine überzeichnete Finanzierung abgeschlossen. Was ist der Plan für den Erlös?

Wir haben sehr fleißig daran gearbeitet, neue Projekte mit außergewöhnlichem Lithium-Entdeckungspotential zu identifizieren. Wir planen, den Erlös aus dieser Finanzierung zur Sicherung neuer Akquisitionen zu verwenden.

Ihre Aktivitäten werden sicher einige gute Nachrichten generieren. Was sind Ihre Meilensteine ​​in den nächsten zwölf Monaten?

Für das Quartal planen wir, unser Portfolio um weitere Lithiumprojekte zu erweitern. Ich gehe davon aus, dass die Explorationsaktivitäten, einschließlich der Bohrungen, in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen werden.

W ie können deutsche Investoren mit Ihnen in Kontakt bleiben?

Abonnieren Sie unsere E-Mail- oder Social-Media-Benachrichtigungen. Sie können auch unser Büro anrufen und um ein Gespräch mit Shawn Perger (+1 604 687 1828) oder mir bitten. Wir freuen uns immer über die Kommunikation mit unseren Investoren. E-Mail: info@argentinalithium.com

Hier noch ein Link zu einem aktuellenYouTubeInterview:

www.youtube.com/watch?v=vLlRXHqKsg4&t=4s

Vielen Dank für das Interview.