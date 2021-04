Insgesamt kann die Autodesk-Aktie auf einen langfristigen Aufwärtstrend zurückblicken, seit Auflösung der Schiebephase Ende 2019 herrscht wieder Goldgräberstimmung unter Anlegern. Dies brachte Notierungen von 321,13 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres hervor, anschließend rutschte das Papier in eine dreiwellige Konsolidierung hinein. Im Bereich der Hochs aus Ende 2020 gelang es eine Stabilisierung zu vollziehen und in den letzten Wochen zurück an den übergeordneten Abwärtstrend zuzulegen. Sollte dieser mit einem nachhaltigen Ausbruch demnächst beendet werden, ließe sich hieraus weiteres Kurspotenzial ableiten.

Starke Vorstellung

Gelingt es mindestens ein Niveau von 304,00 US-Dollar möglichst per Wochenschlusskurs zu überwinden, könnten weitere Gewinne zurück an 310,07 US-Dollar und anschließend an die aktuellen Jahreshochs von 321,13 US-Dollar in der Autodesk-Aktie einsetzen. Für diesen Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6ECE zum Einsatz kommen. Möglich wären darüber sogar neuer Rekordstände. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 285,32 US-Dollar wäre dagegen kurzfristig als bärisch zu bewerten, Abschläge auf rund 280,00 US-Dollar blieben dann nicht aus. Darunter würde die Autodesk-Aktie erst wieder im Bereich des EMA 200 bei 257,43 US-Dollar einen tragfähigen Boden vorfinden.