Nicht zuletzt durch Apps wie Robinhood wird die Wall Street mehr und mehr zu einem Casino - so sagte zurecht Warren Buffett am Wochenende! Und in diesem Casion der Wall Street sind alle maximal investiert - die Investitionsquote der Haushalte in Aktien ist in den USA auf ein neues Allzeithoch gestiegen, dabei sind viele hoch gehebelt. Das geht so lange gut bis es nicht mehr gut geht - bislang fehlt schlicht ein Trigger für den Abbau solcher Extreme. Aber die Risiken sind gerade in solchen Situationen der "complacency" besonders hoch, die Sorglosigkeit ist derzeit immens. Der Mai dürfte für die Aktienmärkte deutlich schwieriger werden als der April - saisonal ist Dollar-Stärke zu erwarten..

