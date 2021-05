Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Unerwartet schwache Jobdaten lassen Techwerte steigen Ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht dürfte am Freitag die Standardwerte in New York in Schach halten und Technologie-Aktien anschieben. Zins- und Inflationssorgen lassen damit etwas nach, dies begünstigt Technologie-Unternehmen. Der …