NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben sich am Dienstag die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholt. Anleger setzten darauf, dass die Lockerungen der Corona-Beschränkungen das globale Wirtschaftswachstum antreiben werden. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial aber weitete seine Vortagesverluste etwas aus. Hier drückten weiterhin regionale Coronavirus-Ausbrüche in Asien sowie Kursverluste bei den Aktien von Chevron ein wenig auf die Stimmung.

Der Dow gab um 0,15 Prozent auf 34 277,26 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es minimal nach unten auf 4161,42 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,39 Prozent auf 13 365,00 Punkte.