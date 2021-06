Der alte Seitwärtstrend ist Geschichte und so muss der DAX erst neue Formationen offenbaren.

Der alte Seitwärtstrend ist Geschichte und so muss der DAX erst neue Formationen offenbaren. Interessant ist das blaue Dreieck, das idealerweise unten noch mal getestet werden sollte, um an Aussagekraft zu erreichen. Ansonsten bildet sich kurzfristig ein grüner Aufwärtstrend aus, was aber nichts Weltbewegendes ist. Das Hin und Her kann auch den Sommer noch andauern, bis die starken Börsenmonate wieder kommen. Ein starker Ausbruch über die 15800, würde den Weg nach oben frei machen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.