Gold kann die 1.900 USD-Marke zunächst nicht halten. Analysten betrachten diese Korrektur aber als gesund.

Der CFT-Bericht für die Woche des 8. Juni zeigte, dass Vermögensverwalter ihre spekulativen Brutto-Long-Positionen um 2.233 auf 145.037 Kontrakte reduzierten. Allerdings stiegen die Short-Positionen im gleichen Zeitraum um nur 76 auf 37.373 Kontrakte. Das ist das erste Mal seit sechs Wochen, dass die Netto-Long-Positionen fallen. Aktuell liegen diese bei 107.664 Kontrakten, was zur Vorwoche einen Rückgang von 2% darstellt. In diesem Zeitraum testete Gold zwar den Widerstand bei 1.900 USD pro Unze, konnte aber die Gewinne nicht halten.

Viele Analysten sehen eine Korrektur im Goldpreis als Kaufgelegenheit an, da die US-Notenbank es nicht eilig habe, trotz steigender Inflation, ihre lockere Geldpolitik zurückzunehmen.

Während Gold also an Schwung verliert, steigt die Nachfrage nach dem kleinen Bruder Silber. Hier reduzierten die Hedge-Fonds in der vergangenen Woche ihre Short-Positionen. Während nämlich die Long-Positionen in Comex-Silber-Futures um 1.970 auf 68.150 Kontrakte fielen, gingen die Short-Positionen um 3.675 Kontrakte auf 25.766 Kontrakte zurück – und damit deutlich stärker.

Die Netto-Long-Positionen auf Silber stehen nun bei 42.384 Kontrakten und damit um 4% höher als in der vergangenen Woche. Dabei handelte es sich um den ersten Anstieg seit vier Wochen, wobei Silber sich an der Marke von 28 USD pro Unze halten konnte.

