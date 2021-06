Ronaldo und die Causa CocaCola

Das Mysterium des Dividendenabschlags mag in Deutschland kaum bekannt sein. Deshalb wollen wir es BILD-Journalisten mit einfachen Worten erklären: Firma schüttet keine Cola, sondern Dividende aus. Es gibt einen Tag, an dem die Aktie „ex“ notiert, also Dividendenabschlag eingerechnet. Kennt man von Münchner Rück oder Allianz oder Daimler, da fällt er recht hoch aus, prozentual.

Bei CocaCola, verrückte Sache, waren am 14.6 Dividenden fällig. Die Aktie – fiel deswegen. Gezahlt wird in den USA an die Aktionäre auf das Konto dann etwas später. Das ist aber sekundär.

Junge, Junge. Und alle haben voneinander abgeschrieben. FAZ sprang auf und einige mehr. Schöne Story, die leider keine wahr. Wahr ist allerdings, dass man mit Dividenden schöne Sachen machen kann. Rendite und Ertrag, auch über Bonuszertifikate. Das machen wir, liefern unserer Lesern dies. Jeden Tag. Prost.