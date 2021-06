Curevac – Aktie crasht! Mit Ansage…

Liebe Leser, erinnert Ihr Euch an unsere zahlreichen Mahnungen bzgl. Curevac? Daniel hatte Curevac mehrmals als etwas “schwammig” bezeichnet, freundlich gesagt. Mit anderen Worten – viel heiße Luft, geliefert wurde lange nix. Nun aber schon – und zwar richtig mau. Unsere Abonnenten hatten in den letzten Wochen mehrmals das passende SHORT-Werkzeug – jetzt ist man froh drum. 50% geht es runter! 50!! (Übrigens – wer mag, der kann uns testen. Auch gerne einmal für 4 Wochen – wir wollen Euch und Sie überzeugen, Jahresabo direkt ist nicht nötig und kein Muss!).

Eigentlich war der Tag ja mit einer sehr spannenden FED-Sitzung gelaufen. Die Nachricht aus deutscher Sicht ist jedoch (leider) CureVac. Es hatte sich vorsichtig abgezeichnet, aber damit hätten wir in dieser Deutlichkeit auch nicht gerechnet. CureVac legt sehr schlechte Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs vor. Die Details entnehmt ihr der CureVac-Meldung, die um 22.45 Uhr veröffentlicht wurde. Die Aktie fällt nachbörslich in den USA um über 50 Prozent. Wir hatten in unserem Börsendienst in den vergangenen Wochen immer wieder vor CureVac gewarnt, wie gesagt und manchmal ist das Bauchgefühl mit eben 150 Jahren Börsenerfahrung von allen zusammen nicht so schlecht. Übrigens wissen wir auch, dass CocaCola Quartalsdividenden zahlt. BILD, Lanz usw. wissen es nicht – und erklären CocaC Rutsch am Montag mit Ronaldo…Leute…