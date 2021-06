Wabtec senkt mit Landstromlösungen die Emissionen im Kieler Hafen

Das mobile Trägersystem ShoreCONNECT ist eine flexible Lösung, die Schiffe im Hafen mit elektrischer Energie versorgt und so die Verwendung von Diesel überflüssig macht. Dieser Ansatz reduziert den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen drastisch. Außerdem werden Lärm und Vibrationen erheblich reduziert, da die Motoren abgeschaltet werden, während die Schiffe mit ShoreCONNECT verbunden sind.

„Die Häfen Kiel und Rostock sind auf fortschrittlichen, nachhaltigen Betrieb ausgerichtet“, sagte Kompaore. „Diese ShoreCONNECT-Installationen werden sie in die Lage versetzen, die geforderte 40-prozentige Reduzierung der CO 2 -Emissionen von Schiffen bis 2030 zu erfüllen und das im Ostseeraum eingerichtete lokale Schwefelemissions-Kontrollgebiet zu berücksichtigen.“

Die Lösung in Kiel vernetzt ein einzelnes Schiff mit Landstrom von bis zu 16 MVA Hochspannung, selbst angetrieben und emissionsfrei. ShoreCONNECT ist auch am Kieler Fährterminal installiert. In beiden Fällen wird die ISO-Norm IEC 80005-1 eingehalten.

Das System kann den gesamten Landstrombedarf von großen Schiffen decken. Es ermöglicht zudem eine zügige Bedienung durch einen einzigen Anwender und verfügt über eine vollautomatische Tidenhubkompensation.

