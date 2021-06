Bentley Systems kündigt die Übernahme von SPIDA an, Marktführer im Management von Freileitungsmaststrukturen

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Übernahme von SPIDA Software bekannt, einem Entwickler von Spezialsoftware für den Entwurf, die Analyse und die Verwaltung von Freileitungsmastsystemen. SPIDA wurde 2007 in Columbus, Ohio, gegründet und bietet Modellierungs-, Simulations- und Datenverwaltungssoftwarelösungen für Strom- und Kommunikationsversorgungsunternehmen sowie deren Engineering-Dienstleister in den USA und Kanada an. Die Integration von SPIDA in Bentleys OpenUtilities Engineering-Software und in digitale Zwillings-Clouddienste für Stromnetze wird dazu beitragen, die Herausforderungen der Umstellung auf neue erneuerbare Energiequellen, einschließlich der Aufladung von Elektrofahrzeugen, der gemeinsamen Nutzung von Freileitungsmasten zur Unterstützung des 5G-Ausbaus von Breitbandnetzen und der Modernisierung und Härtung des Stromnetzes zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit, zu bewältigen.

