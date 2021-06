CEO der Deutsche Rohstoff exclusiv „Mit dem Start in das laufende Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden.“ Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin | 19.06.2021, 09:30 | 37 | 0 | 0 19.06.2021, 09:30 | In unserem heutigen Interview konnten wir befragten wir Dr. Thomas Gutschlag, CEO der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76), . Ein in der Vergangenheit durchaus kritisch beäugtes Unternehmen, das in der Pandemie Weitblick bewiesen hat und eigentlich alles richtig machte: Ölpreise durch Forwardverkäufe im Vorfeld abgesichert. Chancen zerbombter Aktien aus dem Rohstoffsektor erkannt und genutzt. Und jetzt profitiert man von steigenden Ölpreisen. Und deshalb freuen wir uns besonders über die Ausführungen unseres Gesprächspartners: Herr Dr. Gutschlag, die Deutsche Rohstoff AG ist gut ins laufende Jahr 2021 gestartet. Führen Sie uns kurz durch die Zahlen. Mit dem Start in das laufende Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden. Wir haben im ersten Quartal 2021 einen deutlichen Ergebnisanstieg von 0,9 Mio Euro auf 11,7 Mio Euro verzeichnet und unser EBITDA in den ersten drei Monaten von 9,5 Mio Euro auf 21,3 Mio Euro mehr als verdoppelt. Unser Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 1,8 Mio. Euro auf 17,9 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote im Konzern erhöhte sich von 22,1 % auf 26,7 %. Unsere Tochtergesellschaften in den USA produzieren seit Anfang dieses Jahres mit voller Kapazität. Die Gesamtproduktion im ersten Quartal belief sich auf 578.912 Barrel Öläquivalent bzw. 329.309 Barrel Öl. Insbesondere der wichtige Olander-Bohrplatz in Colorado produzierte mehr als erwartet. Worauf sind diese Steigerungen zurückzuführen? Die wirtschaftliche Situation nahezu in allen Regionen weltweit hat sich spätestens mit dem Anlaufen der Impfkampagnen deutlich verbessert. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr rund um den Globus hohe Wachstumsraten. Vielerorts kann man sich wieder frei und sicher bewegen. Die meisten Branchen verzeichnen eine zunehmende Normalisierung in der Geschäftstätigkeit. Mit dem Aufleben der Wirtschaft geht auch eine steigende Nachfrage nach Öl einher. Zurückzuführen ist dies natürlich auch auf die hohen Summen, die von Regierungen und Zentralbanken bereitgestellt werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das alles hat zu höheren Ölpreisen geführt, von denen wir profitieren. Zudem läuft unsere Ölproduktion besser als ursprünglich erwartet und wir konnten auch Erträge aus unserem Aktien- und Anleiheportfolio realisieren. Seite 2 ► Seite 1 von 6





