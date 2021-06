Globale Banken bereiten sich auf die Nutzung der neuen SWIFT-Plattform für internationale Zahlungsströme vor

Sechs weltweit führende Banken haben heute ihre Unterstützung der neuen Transaktionsmanagement-Plattform von SWIFT bekannt gegeben. Sie bereiten sich auf die Nutzung der erweiterten Funktionen der Plattform vor, um neue Dienstleistungen zu ermöglichen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, wenn die Plattform im November 2022 in Betrieb geht.

Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank und Standard Chartered haben bestätigt, dass sie Vorbereitungen für die Plattform treffen. Unterdessen hat die Genossenschaft einen ehrgeizigen Fahrplan vorgestellt, der in den nächsten 18 Monaten umgesetzt wird. Neue Funktionen wie die Validierung der Empfängerdaten im Voraus, ein zentrales Management von Ausnahmefällen, Erweiterung von GPI für die Zahlung von Kleinbeträgen in Hochgeschwindigkeit und neue umfangreiche Datenservices basierend auf dem Standard ISO 20022 werden die Bausteine der erweiterten Plattform sein. Sie bilden die wesentlichen Komponenten der Strategie von SWIFT, sofort und reibungslos End-to-End-Transaktionen überall auf der Welt zu ermöglichen.