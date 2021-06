Die Aktienmärkte der Wall Street geben ein seltsames Signal: die heutigen Anstiege werden begründet vor allem mit dem Optimismus in Sachen wahrscheinlicher werdenden Infrastruktur-Deal - aber der Dow Jones Transports, de

Die Aktienmärkte der Wall Street geben ein seltsames Signal: die heutigen Anstiege werden begründet vor allem mit dem Optimismus in Sachen wahrscheinlicher werdenden Infrastruktur-Deal - aber der Dow Jones Transports, der eigentlich von solchen Investitionen deutlich profitieren sollte, macht die Rally heute (und seit Wochen) nicht mit. Dagegen laufen die Tech-Werte an der Wall Street besonders gut - also jene Assets, die normalerweise in einer Deflation gut performen. Gehen die Märkte davon aus, dass der Boom seinen Hochpunkt bereits überschritten hat? Heute wieder einmal dünnstes Handels-Volumen, trotz des Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq ist die Zahl jener Aktien, die ein neues Hoch erreichen, erstaunlich gering..

Das Video "Seltsames Signal der Märkte!" sehen Sie hier..