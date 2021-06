Seit über einem Jahrzehnt schwankt der Kakaopreis in einer Handelsspanne zwischen 1.180 und 3.036 US-Dollar seitwärts. Ein übergeordneter Abwärtstrend deckelt dabei seit 2012 weitere Preisanstiege. Auf der Unterseite lässt sich dagegen ein noch intakter Aufwärtstrend erkennen, der in letzter Zeit jedoch mehrfach als Unterstützung zum Einsatz kommen musste. Allerdings haben sich die Kursmuster in den letzten Monaten sichtlich abgeschwächt, wodurch bärische Marktteilnehmer an Oberhand gewinnen und zu einem Trendbruch und damit Verkaufssignal führen könnten. Darauf sollten investierte Anleger vorbereitet sein, aber genau dieses Szenario bietet auch gute Handelsansätze auf der Unterseite.

Signale abwarten!

Kommt es zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb der Kursmarke von 2.270 US-Dollar beim Kakao-Future, wird ein anschließender Ausverkauf sehr wahrscheinlich und dürfte in einem ersten Schritt zurück zu den Jahrestiefs aus 2020 bei 1.994 US-Dollar abwärts führen. Weitere Zielmarken im Falle einer längeren Konsolidierung lassen sich sogar bei 1.800 US-Dollar für den Agrarrohstoff ableiten. Dennoch könnte ein erneuter Test des laufenden Aufwärtstrends zu einem Pullback auf der Oberseite führen, potenzielle Ziele ließen sich in diesem Szenario bei 2.567 US-Dollar ableiten. Allerdings wäre die Gefahr eines späteren Trendbruchs damit noch nicht gebannt, erst oberhalb des langjährigen Abwärtstrends sowie der Kursmarke von mindestens 2.730 US-Dollar dürfte ein stabiles Kaufsignal zustande kommen.