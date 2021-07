DAX-Morgenanalyse DAX-Monatsstart an der 15.600 Gastautor: Andreas Bernstein 241 | 0 | 0 01.07.2021, 08:02 | Der DAX-Monatsstart erfolgt nun wieder an der 15.600er-Marke. Nachdem es gestern starke Abgaben gab, stabilisiert sich der Index am Morgen und kann freudig in den Juli blicken. Der DAX-Monatsstart erfolgt nun wieder an der 15.600er-Marke. Nachdem es gestern starke Abgaben gab, stabilisiert sich der Index am Morgen und kann freudig in den Juli blicken. Das Regenwetter zeigt sich nun auch an der Börse. Die Region um 15.600 im DAX wird damit wieder zum Ankerpunkt im Chartbild. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 16.575,00€ Hebel 14,97 Ask 10,04 Zum Produkt Long Long Basispreis 14.565,18€ Hebel 14,96 Ask 10,70 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. DAX-Ausbruch vereitelt Nach der Auflösung des DAX-Dreiecks fehlte am Dienstag im Hoch nur 50 Punkte zum Allzeithoch. Zur Wochenmitte gab es jedoch keine Ambitionen, diese Strecke zu verkleinern. Eher im Gegenteil, denn das Tageshoch lag bei "nur" 15.709 Punkten und wurde direkt nach der Eröffnung erzielt. Schnell drehte das Sentiment und verstärkte sich, als wir am Morgen zurück zum Ausbruchspunkte und wenig später unter 15.600 Zähler rutschten. Weitere Unterstützungen hielten dem Druck nicht stand, sodass wir erst wieder am Tief des vergangenen Donnerstags eine Gegenreaktion sahen. Sie konnte wie hier zu sehen gehandelt werden: Auslöser der starken Bewegung auf der Unterseite war neben der Charttechnik auch die Meldung zum Volkswagen-Konzern. Der Bundesstaat Ohio lässt Klagen in Bezug auf den schon fast vergessenen Dieselskandal in den USA zu, die über das bisherige Strafmaß auf Landesebene hinausgehen. Bisher nicht kalkulierbare Strafzahlungen könnten anstehen, worauf die Aktie und der ganze Sektor erheblich unter Druck gerieten. Vor den US-Daten zum Arbeitsmarkt stabilisierte sich der DAX zunächst wieder. Sie sorgten jedoch nicht für große Kursbewegungen. Zum vergangenen Monat sind in den USA laut dem privaten Jobvermittler ADP 692.000 Beschäftigte hinzugekommen. Im Vorfeld war nur ein Zuwachs von 600.000 neuen Stellen prognostiziert. Nun gehen Analysten von einer positiven Überraschung beim offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag aus. Das Bild an der Wall Street war dennoch gemischt. Etwas stärker präsentierte sich der Dow Jones und etwas leichter der Nasdaq. Für den Monat Juni konnte jedoch noch ein Plus im DAX gerettet werden. Um 0,7 Prozent legte der Index im Kalendermonat zu und hinterließ folgende Eckdaten: Eröffnung 15.700,06 Tageshoch 15.709,34 Tagestief 15.461,20 Vortageskurs 15.690,59 Schlusskurs 15.531,04 Der Tagesverlauf zeigt damit eine deutliche Zunahme der Volatilität auf: DAX-Verlauf zum Monatsende Die Region um 15.750 Punkte war ein zu starker Widerstand (Rückblick): Seite 2 ► Seite 1 von 2 DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







DAX Index





