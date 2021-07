Quantum Battery Metals will Liegenschaft auf dem Territorium James Bay signifikant erweitern

Von einem Kursstand um 0,50 Euro Mitte Mai kletterte der Kurs bis auf ein Verlaufshoch um 5,60 Euro am vergangenen Donnerstag. Dies bedeutet: In gerade einmal anderthalb Monaten konnte sich das Papier mehr als verzehnfachen.

Die Qualität der Lagerstätten, die Expertise des Managements und natürlich das Thema rund um Lithium und Elektromobilität waren die Treiber der beispiellosen Kurs-Entwicklung.

Es ließ sich wieder einmal beobachten, dass eine Bullen-Stampede durch nichts und niemand aufzuhalten ist, wenn sie erst mal an Fahrt aufgenommen hat. Dies ist der Zauber des Momentums. Zum Wochenende hin setzte dann eine überfällige Gewinnmitnahmewelle ein, die bei 2,80 Euro auf einen ersten stabilen Unterstützungsbereich traf.

Hält diese Supportzone in der neuen Handelswoche, könnte ein Anlauf auf die Juni-Hochs erfolgen. Denn von fundamentaler Seite vermag Quantum derzeit trefflich zu überzeugen.

Das Direktorium um Finanzprofi Andrew Sostad ist mit den nun vorliegenden Explorations-Ergebnissen aus dem Gebiet James Bay zufrieden und prüft die Möglichkeit, sein Portfolio in dieser Region zu erweitern. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei Projekte im Gebiet James Bay.



Es sind dies die folgenden Konzessionsgebiete:



1. Das Lithiumprojekt Rose West besteht aus 32 Bergbauclaims mit rund 1.695 Hektar Grundfläche.

2. Das Konzessionsgebiet Kelso besteht aus 19 zusammenhängenden Claims mit rund 1.005,38 Hektar Grundfläche

3. Das Konzessionsgebiet Albanel besteht aus 52 zusammenhängenden Claims mit rund 2.715,15 Hektar Grundfläche

Alle drei Konzessionsgebiete befinden sich in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec unweit des Cree-Dorfes Nemaska nordwestlich von Chibougamau und damit in einem erstklassigen Bergbaugebiet. Die Konzessionsgebiete sind über die James Bay Road erreichbar, die von Chibougamau aus ganzjährig befahrbar ist. In diesem Gebiet finden aktive Explorationen statt und es gibt wichtige Auftragnehmer und Lieferanten in der Nähe, was die Explorationskosten senkt.