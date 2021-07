DAX – Die Achterbahnfahrt geht weiter

In der vergangenen Woche haben die deutschen Aktienbörsen wie schon in den Vorwochen deutlich geschwankt, unter dem Strich verzeichneten sie ein leichtes Plus. Von Seiten der Konjunkturdaten gab es sowohl positive Überraschungen – die Unternehmens- und die Anlegerstimmung in der Eurozone – als auch negative wie die Auftragseingänge in der deutschen Industrie oder die ZEW-Konjunkturerwartungen. Die Vorgaben der richtungsweisenden Wall Street fielen ebenfalls unterschiedlich aus. Wir stellen den Marktausblick von Robert Ertl, Börse München vor.