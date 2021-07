Der Dax war am Montag zeitweise bis auf 15 048 Punkte eingeknickt, hatte aber den Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief im März 2020 knapp gehalten. Zu Wochenbeginn hatte die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Aktienmärkte weltweit erfasst und teils deutlich nach unten gezogen. Am Dienstag dann erholten sich die Börsen vor allem in den USA.

"Es bleibt bis auf weiteres ein Buy-the-Dip-Markt", erklärte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Rückschläge würden also immer wieder zum Einstieg genutzt. Laut dem Experten Andreas Lipkow von der Comdirect befindet sich der deutsche Gesamtmarkt aktuell inmitten eines Spannungsfelds zwischen Hoffnung auf die Fortsetzung der Konjunkturerholung und Befürchtungen einer Konjunkturdelle wegen der Fortsetzung der Coronavirus-Pandemie.

Der MDax zog zuletzt um 1,21 Prozent auf 34 363,34 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,4 Prozent.

Zur Wochenmitte konzentrierten sich die Anleger auf die Berichtssaison der Unternehmen. So sieht der Stuttgarter Auto- und Lkw-Bauer Daimler zwar nach einem starken zweiten Quartal nun auch für seine Lastwagensparte etwas mehr operativen Gewinn in diesem Jahr. Wegen der Lieferschwierigkeiten mit Elektronikchips geht das Unternehmen beim Autoabsatz von Mercedes-Benz allerdings nicht mehr von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus, sondern von Verkäufen auf Vorjahresniveau. Die Aktien sackten zunächst um rund vier Prozent ab und lagen zuletzt noch 0,6 Prozent im Minus.

Europas größter Softwarehersteller SAP hob nach einem unerwartet robusten zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr lediglich leicht an. Anleger hatten sich mehr erhofft, so dass die Papiere am Index-Ende mehr als zwei Prozent verloren.

Die im MDax gelisteten Anteilsscheine des Branchenkollegen Software AG hingegen fanden keine klare Richtung und gewannen zuletzt knapp ein Prozent. Dabei hatte das Unternehmen im zweiten Quartal deutlich zugelegt.

Die australische Hochtief-Tochter Cimic blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus weiter zuversichtlich nach vorn. Die Infrastrukturprogramme in vielen Ländern zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und der deshalb stark anziehende Auftragseingang stimmen Unternehmenschef Juan Santamaria optimistisch. Der Kurs der Cimic-Aktien, die zu 77 Prozent Hochtief gehören, zog an der Börse in Sydney deutlich an. Den Hochtief-Aktionären bescherte die Nachricht ein Plus von gut zwei Prozent.

Ansonsten erweisen sich positive Analystenkommentare als Kurstreiber. So schnellten die Aktien von Deutz an der Spitze des Nebenwerte-Index SDax um rund acht Prozent in die Höhe. Zuvor hatte die Investmentbank Warburg Research die Papiere des Motorenbauers zum Kauf empfohlen.

Die Anteilsscheine von Krones zogen um gut sechs Prozent an. Angesichts der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen erholten sich die Märkte des Getränkeabfüllanlagenherstellers schneller als angenommen, schrieb der Experte Daniel Gleim von dem Analysehaus Stifel. Damit entfalle die größte Belastung für die Aktien.

Im Dax profitierten die Papiere der Munich Re mit einem Plus von gut drei Prozent von einer Empfehlung der DZ Bank. Der Rückversicherer habe dank des hohen Quartalsgewinns die Chance, sein Jahresziel sogar zu übertreffen, hieß es./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---