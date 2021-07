Die neue norwegische Fluggesellschaft Flyr hebt ab mit Nagarro als digitalem Entwicklungspartner

OSLO, Norwegen, 22. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Engineering- und Technologielösungen, und die norwegische Start-up Airline Flyr, erreichen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer Digital-First-Airline. Flyr nimmt am 30. Juni 2021 erfolgreich den Flugbetrieb auf, weniger als ein halbes Jahr nachdem Nagarro mit der technischen Implementierung und Integration der Kern-IT-Systeme von Flyr begonnen hat.

- Nagarro ermöglichte Flyr den Übergang von der Konzeption zum Flugbetrieb in weniger als zehn Monaten

Nagarro unterstützte Flyr von der Idee bis zum Roll-Out mit einem umfassenden Angebot an Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen. In der Business Beratung der Fluggesellschaft, der Entwicklung, der Integration mit den verschiedenen IT-Systemen des Unternehmens und der anschließenden Bereitstellung und Verwaltung einer sicheren Cloud-Umgebung, konnte Nagarro auf umfassende Erfahrung im Bereich Fluggesellschaften und Technologie zurückgreifen und das Vertrauen von Flyr gewinnen.

Neues digitales Erlebnis für einfache und reibungslose Flugreisen

Im September 2020 schloss sich Flyr mit Nagarro zusammen, um ein rein digitales Angebot zu schaffen, das Passagieren ein flexibles, reibungsloses Buchungs- und Reiseerlebnis bietet. Unter Einhaltung eines strikten Zeitplans für die Markteinführung und unter Einbeziehung von mehr als fünf Ländern und acht virtuellen Organisationen half Nagarro Flyr, in weniger als zehn Monaten von der Konzeption bis zum Flugbetrieb zu gelangen.

"Wir haben uns ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. Wir wollten nicht nur einen einfacheren, digital ausgerichteten und datengestützten Airline-Betrieb schaffen, sondern dies auch in einem sehr kurzen Zeitrahmen tun. Um erfolgreich zu sein, brauchten wir IT-Partner, die sehr kompetent, zuverlässig und flexibel sind und über Branchenerfahrung verfügen. Nagarro hat bewiesen, dass sie all das und noch mehr sind. Wir können uns nicht nur auf ihre Beratung verlassen, sondern auch auf ihre Fähigkeit, diese Ideen in Technologielösungen umzusetzen." sagt Tonje Wikstrøm Frislid, CEO bei Flyr.