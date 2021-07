Im Zusammenhang mit dem Masterplan10x und den strategischen Ambitionen, die von NHOA (Paris: NHOA) am heutigen Tag veröffentlicht wurden, sowie der Zustimmung des Verwaltungsrats von Free2Move eSolutions, kündigt Carlalberto Guglielminotti, Chief Executive Officer von NHOA und Executive Chairman von Free2Move eSolutions, das Projekt zur Entwicklung des ersten Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge an, das zu 100 % in das Stromnetz integriert ist und durch erneuerbare Energien und Energiespeicher ermöglicht wird (das „Atlante-Projekt“). Das Atlante-Projekt kommt auch im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Fit for 55 durch die Europäische Kommission am 14. Juli 2021 zur rechten Zeit, dessen Ziele unter anderem darin bestehen, dass ab 2035 100 % emissionsfreie Autos zugelassen werden und in regelmäßigen Abständen Lade- und Betankungspunkte an den wichtigsten Autobahnen installiert werden: alle 60 Kilometer für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und alle 150 Kilometer für die Betankung mit Wasserstoff.

Das Atlante-Projekt wird zunächst in Südeuropa entwickelt und wird, wie auf dem Stellantis EV Day 2021 am 8. Juli 2021 angekündigt, ein offenes Netz sein und die Anforderungen der verschiedenen Kunden von Stellantis erfüllen, wobei es das bevorzugte Schnellladenetz von Stellantis und seinen Kunden sein wird (das „Atlante-Netz”).

NHOA wird das Atlante-Netz als Eigentümer und Betreiber entwickeln und in es investieren, mit eigenen Mitteln und anderen Finanzierungsformen, unter anderem mit der Unterstützung von TCC als Hauptgründungsinvestor. Free2Move eSolutions wird zudem als schlüsselfertiger Technologieanbieter auftreten.

„Das Atlante-Projekt ist der Eckpfeiler unserer strategischen Ambitionen und ein Beweis für das neue, transformative Geschäftsmodell von NHOA – von einem reinen Technologieanbieter zu einem Infrastrukturentwickler, -eigentümer und -betreiber, der ein komplettes Produktportfolio und eine vertikal integrierte Technologie sowohl im Bereich der Speicherung als auch der eMobilität einsetzt“, so Carlalberto Guglielminotti, Chief Executive Officer von NHOA und Executive Chairman von Free2Move eSolutions.

Roberto di Stefano, Chief Executive Officer von Free2Move eSolutions, erklärt: „Atlante eröffnet eine neue Ära, in der die Energiewende und die emissionsfreie Mobilität zur Normalität in unserem Leben werden und einen besseren Planeten für zukünftige Generationen ermöglichen.”

Das Marktpotenzial, der Umfang und die Ambitionen des Atlante-Projekts wurden von NHOA und Free2Move eSolutions unter Berücksichtigung der von McKinsey & Co. erstellten Marktanalysen definiert.