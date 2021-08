FORTUNE veröffentlicht jährliche Fortune Global 500-Liste

Ranking 2021: 143 chinesische Unternehmen, 122 US-Unternehmen und 53 japanische Unternehmen

Walmart behält im 8. Jahr in Folge den Spitzenplatz

NEW YORK, 2. August 2021 /PRNewswire/ -- FORTUNE hat heute die FORTUNE Global 500 für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben, eine Rangliste der weltweit größten Unternehmen nach Umsatz. Walmart belegte zum achten Mal in Folge und zum 16. Mal seit 1995 den ersten Platz. Das chinesische Festland (einschließlich Hongkong) hat erneut die meisten Unternehmen auf der Liste, nämlich 11 mehr als im Vorjahr (135). Rechnet man Taiwan hinzu, ergibt sich für Greater China eine Gesamtzahl von 143. Die USA haben mit 122 einen Platz gut gemacht, und Japan ist mit insgesamt 53 gleich geblieben. Die Unternehmen auf der Liste für das Jahr 2021 sind in 220 Städten und 31 Ländern der Welt ansässig. In diesem Jahr gibt es 23 weibliche CEOs von FORTUNE Global 500 Unternehmen, neun mehr als im letzten Jahr.