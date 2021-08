Der Robo-Advisor Solidvest des Vermögensverwalters DJE Kapital AG wurde von Capital zum besten Robo-Advisor 2021 gewählt. Wir wollten mehr wissen und haben mit Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, gesprochen.

wallstreet:online: Ihr Robo-Advisor Solidvest wurde von der Wirtschaftszeitschrift Capital zum besten Robo-Advisor 2021 gewählt. Was machen Sie besser als die Konkurrenz?

Sebastian Hasenack: Ich möchte mir gar nicht anmaßen, zu definieren, wer gut bzw. am besten ist und wer nicht und warum. Lassen Sie mich das so sagen: Unser Ansatz sticht in der breiten Masse der mittlerweile über 40 deutschen Robo Advisor, oder Online-Vermögensverwalter, aber durch ein paar Dinge hervor. Wir bieten als einziger Anbieter ein reines Einzeltitelportfolio bereits ab 10.000 Euro an. Dieses wird zusammengestellt und aktiv gemanagt durch die DJE Kapital AG und ihre 15-köpfige Research-Abteilung. Unser Haus ist außerdem bereits seit über 45 Jahren erfolgreich als Vermögensverwalter tätig. Wenn Sie sich die Investitionsstrategien im Markt ansehen, finden Sie im digitalen Segment wenig bis nichts Vergleichbares.