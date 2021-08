FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Delivery Hero haben sich am Dienstag im Umfeld wieder gefragter Corona-Gewinner von ihrem Rücksetzer am Vortag erholt. Zur Mittagszeit stiegen sie um 2,2 Prozent und mauserten sich so im moderat höheren Dax zum größten Gewinner. Eine Beteiligung des Dax-Konzerns mit fünf Prozent am britischen Konkurrenten Deliveroo hatte am Vortag Schlagzeilen gemacht. In der Folge hatten die Aktien zu Wochenbeginn ihre jüngste Erholung kurzzeitig unterbrochen.

Am Dienstag teilte der Essenslieferdienst nun mit, dass im Herbst die Rückkehr an den deutschen Markt vorangetrieben wird. Dann soll der Online-Lieferservice "Foodpanda" nach einer Pilotphase in Berlin auch in Frankfurt, München und Hamburg starten und bis Jahresende in weiteren Städten. Näher rücken auch die Quartalszahlen des Unternehmens, die am Donnerstag veröffentlicht werden. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel mahnt dabei aber zur Vorsicht, was die Entwicklung der Profitabilität betrifft.