Entsprechend frustrierend ist die Historie der Prognosen

Aber so schlimm ist die jetzt veröffentlichte Prognose für 2021 nun auch wieder nicht, das man sie still und leise um 20:33 Uhr veröffentlichen muss. Und im Gegensatz zu Entwicklungen der Vectron „vor Corona“ ist das Unternehmen an der Verschiebung der hochfliegenden Pläne diesmal weitgehend unschuldig. Lock-down, Umsatzeinbrüche der wichtigen Zielgruppe Gastronomie und fortbestehende Unsicherheit über weitere Corona-Folgen fuhren und fahren Vectron in die Parade.

VOR Corona wagte sich Vectron am 25.11.2019 einen optimistischen Ausblick auf die „neue, digitale Vectron mit wiederkehrenden Umsätzen aus einem Dienstleistungspaket um ein Kassensystem“:

Ziel: 50 Mio EUR Umsatz in 2020, in 2022 bereits 100 Mio EUR Umsatz aus steigendem Anteil wiederkehrender Umsätze. „Im Geschäftsjahr 2020 erwartet Vectron, auch aufgrund des jetzt endgültig feststehenden Zeitrahmens der gesetzlichen Umstellung von Kassensystemen, einen Umsatz von mindestens EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Aufgrund von positiven Ergebnissen im bisher noch begrenzten Vertrieb der neuen digitalen Lösungen ist Vectron optimistisch, in den nächsten Jahren auch in diesem Bereich erheblich wachsen zu können. Durch den Aufbau des Digitalgeschäfts sollen die monatlich wiederkehrenden Umsätze zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ab dem Jahr 2022 sollen die wiederkehrenden Umsätze erstmals auf Gesamtjahresbasis höher liegen als die des klassischen Vectron-Kassengeschäfts. Demzufolge hält es die Gesellschaft für möglich, im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von mehr als EUR 100 Mio. bei einer EBIT-Marge im mittleren zweistelligen Prozentbereich zu erreichen. „